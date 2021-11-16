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Başkan Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum

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Giriş: 16.11.2021 19:11
Son dakika haberleri... Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç 88 yaşında Hakk'a yürüdü. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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