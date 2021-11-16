Başkan Erdoğan'dan duygulandıran Sezai Karakoç şiiri: Ey sevgili...

Şair ve mütefekkir Sezai Karakoç 88 yaşında hayata veda etti. Karakoç'un vefatının ardından Başkan Erdoğan'ın AK Parti 4. Kongresi'nde konuşmasının başında okuduğu ve kitleleri ağlattığı Sezai Karakoç şiiri öksüz kaldı. İşte Başkan Erdoğan'ın sesinden Sezai Karakoç'un 'Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine' adlı şiiri...