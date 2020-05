Normalleşme süreci başlıyor! İlk adres AVM'ler | Video

11 Mayıs itibarıyla kapılarını açmaya hazırlanan AVM’ler hijyende teknolojiyi kullanacak. Yürüyen merdivenlerin el bantları UV ışınları ile sterilize edilecek. Normalleşmede AVM’ler önemli bir rol model olacak. Sosyal mesafe kuralını bozan müşteriyi yine akıllı kameralar uyaracak. Mağazalarda ise kıyafetler dijital ortamda denenecek. Kişi o kıyafetin kendisine dar ya da bol olduğunu bile bu cihazlarda görebilecek.

Normalleşme adımları kapsamında 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde en çok hijyen kuralları ile sosyal mesafeye odaklanılacak. Bu önlemler için yazılım teknolojisini kullanmayı tercih eden AVM ve mağazalarda dijital operasyonlar en üst seviyeye çıkarılacak.

MAĞAZALARDA İSE KIYAFETLER DİJİTAL ORTAMDA DENENECEK

AVM'lerde yürüyen el bantları UV ışınları ile sterilize edilecek. Müşterinin ateşini ve içeride kaç kişinin dolaştığını kameralar ölçecek. Sosyal mesafe kuralını bozan müşteriyi yine akıllı kameralar uyaracak. Mağazalarda ise kıyafetler dijital ortamda denenecek. Kişi o kıyafetin kendisine dar ya da bol olduğunu bile bu cihazlarda görebilecek.

BAKTERİLERDEN ARINDIRILMASINI SAĞLAYACAK CİHAZLAR KURACAK

Bunun için sektör de yeni dönem uygulamalarına yavaş yavaş geçiyor. 1 Haziran'da açılmayı planlayan Akasya ve Akbatı AVM'leri bünyesinde bulunduran Akiş GYO, AVM içindeki tüm yürüyen merdivenlerin el bantlarını UV ışınları ile sterilize edilecek. AVM, havalandırma santrallerine takılmak üzere temiz havanın tüm virüs ve bakterilerden arındırılmasını sağlayacak cihazlar kuracak.

DEZENFEKTE EDİLECEK

UV ışınlarını kullanacak markalardan biri de Vakko. Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, deneme amaçlı Nişantaşı ve Suadiye mağazalarını 6 Mayıs'tan itibaren açacaklarını bu mağazaların her gün yeniden açılmadan önce henüz sadece bazı hastanelerde bulunan "Nano Teknolojik Antimic Sistemi" ile dezenfekte edileceğini söyledi. Hakko, "Her gün mağazalarda UV lamba teknolojisi ile tüm departmanlar dezenfekte edilecek. Tüm deneme kabinleri, her servis sonrası UV lamba teknolojisi ile dezenfekte edilerek yeni servise hazırlanacak, denenen ürünler de dezenfekte edildikten sonra reyona yeniden çıkarılacak" dedi.



KAMERAYLA UYARI SİSTEMİ

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Havelsan'ın salgın sonrası geliştirdiği çok başarılı bir kamera var. Bu cihaz girişte ateş ölçüyor, AVM içinde kaç kişi var sayıyor. Sosyal mesafeyi ihlal edenleri uyarıyor. Bu cihazı AVM'ler için uygun fiyata temin edeceğiz" diye konuştu. Altaş, sinema, çocuk oyun alanı, restoranlar ve spor salonlarının ise kapalı kalacağını ifade etti.



BAYRAM SONRASI AÇILIŞ HIZLANIR

Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Özpamukçu ise perakendecilerin Türkiye çapında cadde mağazalarının açılışına öncelik vereceklerini, markaların da giriş-çıkış prosedürleri çerçevesinde ilk önce test açılışları yapacaklarını söyledi. Bunun için Bilim Kurulu'nun tavsiye kararıyla mağazaların yüzde 50'sinin açılma talebinin beklendiğini ifade eden Özpamukçu, "Açılışlar bayram sonrasında yoğunlaşacak. Yasaklı olmayan kategorilerde açılışlar başlayacak. Mayısın ilk 2 haftası yavaş gider, sonuna doğru hızlanır. Bu, ekonominin rahatlaması için gerekli" dedi.



HERKESE AYNI ELBİSEYİ GİYDİREMEYİZ

Markalar için de AVM'lerin ellerinden geleni yapacağının altını çizen Altaş, "Her AVM'ye aynı elbiseyi giydiremeyiz. Kimi AVM o mağazanın geçen yılın aynı dönemine göre kaybettiği ciro kadar indirim yapacak, kimi ortak gider bedeli almayacak kimi cirodan kira alacak. Varsın 6 ay banka borcumuzu geç ödeyelim önemli olan herkesin ayakta kalabilmesi" dedi.



HER ADIMDA SAĞLIK ÖNE ÇIKACAK

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun banka, PTT ve karantina merkezleri gibi yerlerde çalışan güvenlik görevlilerine yönelik tavsiye niteliğinde bir rehber hazırlamasının ardından, güvenlik şirketleri de Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirleri belirliyor. Bir grup gazeteciye değerlendirmede bulunan Securitas'ın Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, haftaya İstanbul'da AVM'lerin test açılışı yapmayı planladıklarını, normal güvenlik önlemlerinin yanı sıra AVM'lerde artık sağlık güvenliğinin sağlanmasına yönelik de hizmet vereceklerini anlattı.

Güvenlik noktalarındaki kapı dedektörlerinin hassasiyetlerinin artırılacağını ve böylece el dedektörünün daha az kullanılmasının planlandığını anlatan Kösereisoğlu, "Girişte görevli güvenlikçilerin hava akımlarından etkilenmemesi için şeffaf bir bölmenin ardından hizmet vermesini amaçlıyoruz. X-ray cihazlarının da bulaşık tutma riski bulunduğu için buralar da sıklıkla dezenfekte edilecek" dedi.

İşletmelere belirli sayıda müşterinin alınmasının ve kasa önlerinin genişletilmesinin planlandığını belirten Kösereisoğlu, "Ayrıca girişlere ısı ölçer kameralar konulacak. Artık AVM'lerde serbest gezişler de olmayabilir. Gerek mağaza içlerinde gerekse genel alanlarda müşteriler için belirli patikalar çizilecek ve ziyaretçilerin bu alanlardan ilerlemeleri istenecek" dedi.



ADIM ADIM AVM'DE HİJYEN OPERASYONU

* AVM ve mağazalar UV ışınları ile dezenfekte edilecek.

* Döner kapılar kaldırılacak. İnsanlar tek tek içeri alınacak.

* İçeri girerken hem kameralar hem de el cihazları ziyaretçilerin ateşlerini ölçecek. Girişte maske dağıtılacak. Aynı işlem çıkışta da yapılacak.

* AVM içerisinde sosyal mesafe kuralını çiğneyenleri akıllı kameralar uyaracak.

* Mağazalarda dijital deneme alanları oluşturulacak. Müşteri beğendiği kıyafetin üzerinde nasıl olduğunu denemeden dijital olarak görebilecek.

* Mağaza içerisinde ve ortak alanlarda belirli patikalar çizilecek ve müşteriler bu hatlar üzerinde ilerleyecek.

* Güvenlik görevlileri şeffaf bir bölmenin arkasından hizmet verecek. X-ray cihazları olası bir bulaşmanın önüne geçmek için sürekli dezenfekte edilecek.

* AVM içerisinde de belirli yerlerde dezenfektan kutuları hazır bulunacak.