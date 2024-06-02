İşte Küçükçekmece’deki binanın çökme anı! Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Binanın çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte 3 katlı binanın çökme anı…

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