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İşte Küçükçekmece’deki binanın çökme anı! Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 10:35
Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Binanın çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte 3 katlı binanın çökme anı…
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