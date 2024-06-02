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Türkiye'nin İlk Milli Haberleşme Uydusu TÜRKSAT 6A ABD yolunda

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Giriş: 02.06.2024 11:07
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A’nın yapım ve test aşamalarının tamamlandığını paketlenme sürecine geçildiğini belirterek ABD Florida’da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na gönderilmek üzere 4 Haziran Salı günü Ankara’dan yola çıkacağını açıkladı.
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