02 Haziran 2024, Pazar
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Türkiye'nin İlk Milli Haberleşme Uydusu TÜRKSAT 6A ABD yolunda
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A’nın yapım ve test aşamalarının tamamlandığını paketlenme sürecine geçildiğini belirterek ABD Florida’da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na gönderilmek üzere 4 Haziran Salı günü Ankara’dan yola çıkacağını açıkladı.