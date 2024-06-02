02 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İstanbul Valisi Davut Gül'den Küçükçekmece'deki çöken bina ile ilgili flaş açıklama: 7 kişi çıkarıldı, 2 kişi enkaz altında

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2024 10:18
İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de çöken binadan 7 kişinin enkazdan yaralı çıkarıldığını bildirdi. Vali Gül, 2 kişinin de enkaz altında olduğunu belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Vali Gül: 2 kişi enkaz altında
Vali Gül: 2 kişi enkaz altında
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
3 ilçe, 4 beldede seçim yenileniyor
3 ilçe, 4 beldede seçim yenileniyor
Gazeteciye saldıran FETÖ’cü hayal avukat çıktı!
Gazeteciye saldıran FETÖ'cü "hayal avukat" çıktı!
FETÖ’cüler canlı yayında gazetecilere saldırdı!
FETÖ’cüler canlı yayında gazetecilere saldırdı!
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Gazze diplomasisi
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze diplomasisi
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Öğretim üyesinden anlamlı protesto!
Öğretim üyesinden anlamlı protesto!
Okuma-yazma seferberliği meyvesini verdi!
Okuma-yazma seferberliği meyvesini verdi!
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden almalar Resmi Gazete’de…
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden almalar Resmi Gazete’de…
Erdoğan Kızılcahamam’da Filistin sergisini gezdi
Erdoğan Kızılcahamam'da Filistin sergisini gezdi
Türklere çifte vatandaşlık yolu açıldı
Türklere çifte vatandaşlık yolu açıldı
Daha Fazla Video Göster