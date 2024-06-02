02 Haziran 2024, Pazar
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A Haber olay yerinde! Görgü tanıkları yaşadığı dehşeti anlattı... Küçükçekmece'de çöken binanın önceki hali ortaya çıktı
Son dakika haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. Enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken, olay yerine Küçükçekmece ve Bahçelievler'den itfaiye ekipleri sevk edildi. A Haber muhabiri Barış Türel olay yerinden son gelişmeleri aktardı. Görgü tanığı yaşadığı korku dolu anları canlı yayında anlattı.