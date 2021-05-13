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Muhalefette kim kiminle hangi hesabı yapıyor? Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında Millet İttifakı son durumunu değerlendirdi

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Giriş: 13.05.2021 16:34
Güncelleme:13.05.2021 16:45
İYİ Parti'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına HDP şartı geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise seçimlerin kazanılması için Millet İttifakı'nın kendilerine ihtiyacı olduğunu belirtti. A Haber canlı yayınına bağlanan Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müderrisoğlu canlı yayınında Millet İttifakı son durumunu değerlendirdi.
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