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Muhalefette kim kiminle hangi hesabı yapıyor? Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında Millet İttifakı son durumunu değerlendirdi
İYİ Parti'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına HDP şartı geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise seçimlerin kazanılması için Millet İttifakı'nın kendilerine ihtiyacı olduğunu belirtti. A Haber canlı yayınına bağlanan Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müderrisoğlu canlı yayınında Millet İttifakı son durumunu değerlendirdi.