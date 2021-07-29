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MSB’den Marmaris’teki yangınla ilgili açıklama: Söndürme çabalarına destek sağlanıyor

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Giriş: 29.07.2021 15:09
Milli Savunma Bakanlığı Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.
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