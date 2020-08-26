Mimar Sinan tarafından yapılmıştı! Çöplüğe dönen tarihi köprüyü A Haber görüntüledi!

Mimar Sinan tarafından yapılan Haramidere Yeni Kapı Ağası Köprüsü, katı ve sıvı atıklarla çöplüğe döndü. A Haber , Kervan Yolu üzerinde D-100 Karayolu'nun hemen yanında bulunan bu tarihi köprüyü görüntüledi. Koku nedeniyle durmanın nerede imkansız olduğunu aktaran A Haber Muhabiri Emirhan Ergen, "Hem katı hem sıvı atıklar bu noktaya atıldı! Burası şu anda bu görüntüsüyle gerçekten içler acısı bir hale dönmüş durumda. Aynı zamanda katı atıklar da bu noktaya atılmış. Burada o kadar yoğun bir koku var ki burada durmak imkansız. Bölgede yükselen dev binaların hemen yanında bulunan köprünün yanı başında sanayii tesisinden atık suların gelmesiyle kanalizasyonu andırıyor buradaki görüntü. Aynı zamanda yan tarafında otluk alanın bulunması nedeniyle neredeyse bataklığı andırıyor." ifadelerini kullandı.

Tarihteki İstanbul-Rumeli kervan yolu üzerinde, D-100 Karayolu'nun kenarında bulunan Mimar Sinan'ın yaptığı 'Haramidere (Kapı Ağası) Köprüsü katı ve sıvı atıklarla çöplüğe, sineklerin üreme yerine döndü.



D-100 Karayolu ile Avcılar-Esenyurt bağlantı yolunun ortasında bulunan, 16'ncı yüzyılda Mimar Sinan'ın yaptığı az sayıdaki köprülerden biri olan, günümüzde kullanılmayan köprü, kesme taşlarla 74 metre uzunluğunda ve yaklaşık 6 metre 20 santim genişliğinde.

Bölgede yükselen dev binaların yemen yanında 3 büyük gözün yer aldığı köprünün altında üzerinde sürekli sivrisineklerin uçtuğu, pis kokan simsiyah renkte su bulunurken, çevresi de çöplüğe dönmüş durumda.

Sanayi tesislerinden bu köprünün altına kadar atık sular geldiği bildirilirken, kanalizasyonu andıran koku, buradan geçenleri de rahatsız ediyor. İki kıyısında bulunan bataklığı andıran otluk alanda içki şişelerinden, hafriyat atıklarına, futbol toplarına, ahşap kaplamalara kadar her türlü katı atık bulunuyor.