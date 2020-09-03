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Millet İttifakı’nın çatı adayı Abdullah Gül mü? A Haber'de flaş yorum: Muharrem İnce’nin çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gül pusulasını bozmuştur

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Giriş: 03.09.2020 13:14
Güncelleme:03.09.2020 13:27
CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklama “Abdullah Gül’ün CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir” ifadelerini kullanmıştı. Bunun ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Özel’in yapmış olduğu açıklamayı yalanladı ve açık kapı bıraktı. Peki Millet İttifakı’nın çatı adayı Abdullah Gül mü? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklama "Abdullah Gül'ün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı. Bunun ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Özel'in yapmış olduğu açıklamayı yalanladı ve açık kapı bıraktı. Peki Millet İttifakı'nın çatı adayı Abdullah Gül mü? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İNCE'NİN ÇIKIŞI GÜL PUSULASINI BOZDU

Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç, "Muharrem İnce'ni çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gül pusulasını bozmuştur. Gül pusulasını Güle'e göre ayarlamıştı. Temasları onunla beraberdi. Hatta birçok yazar arkadaşa göre ben de dahil Kemal Kılıçdaroğlu'nun teknik direktörü antrenörü Abdullah Gül'dür. Abullah Gül bir taraftan Ali Babacan diğer taraftan farklı görünse bile Ahmet Davutoğlu ile beraber AK Parti'yi bölme hareketinin bölücü bir hareket içindeler. Projeyi kurmuşlardı. Bu proje şu anda havaya uçtu. Muharrem İnce bu olayı çok yakından biliyor." ifadelerini kullandı.

ÇOK BÜYÜK BİR ZAAFTIR

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise "CHP'nin ve onun bileşenlerinin açık ve gizli hareket ettiği bunca uğraşa gayrete rağmen AK Parti içerisinden çıkmış daha sonra yolunu ayırmış siyasetçiler üzerinden tekrar cumhurbaşkanlığı hesapları yapması muhalefet adına ve ortakları adına çok büyük bir zaaftır diye düşünüyorum." dedi.

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