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CHP’de “çatı aday” bilmecesi! Özgür Özel’den kafaları karıştıran "Abdullah Gül" açıklaması

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Giriş: 03.09.2020 10:53
Güncelleme:03.09.2020 10:56
Ankara kulislerinde Abdullah Gül’ün muhalefetin çatı adayı olacağı iddiası uzun süredir dillendiriliyor. Hatta CHP’ye yakınlığı ile bilinen Sözcü Gazetesi de bu iddiayı yeniden gündeme taşıdı. Tam da bu süreçte CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Özel, Gül’e kapıları sıkı sıkıya kapattı ve “Abdullah Gül’ün CHP’nin adayı olması mümkün değildir” dedi.

Ankara kulislerinde Abdullah Gül'ün muhalefetin çatı adayı olacağı iddiası uzun süredir dillendiriliyor. Hatta CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü Gazetesi de bu iddiayı yeniden gündeme taşıdı. Tam da bu süreçte CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Özel, Gül'e kapıları sıkı sıkıya kapattı ve "Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması mümkün değildir" dedi.

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