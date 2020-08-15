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MHP'li Yaşar Yıldırım'dan Biden'a tepki: Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız

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Giriş: 15.08.2020 22:20
Güncelleme:15.08.2020 22:43
Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik küstah sözleri ortaya çıktı. Biden'ın "Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti desteklemeliyiz" sözlerine A Haber canlı yayınında yanıt veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Masa başı organizasyonlarını ters düz edip bu kurulan oyunları bozacağız. Cumhur İttifakı dimdik ayaktır. Devletinin ve Cumhurbaşkanının yanındadır. Herkes elinden geleni yapsın hodri meydan! Bu sözleri şiddetle ve nefretle kınıyorum" dedi.
Yıldırım: Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız
Yıldırım: Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız
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