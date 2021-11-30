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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.11.2021 11:30
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 2023 seçimlerini işaret eden Bahçeli, "Aziz milletimiz bölücülük ittifakına aldanmayacak" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren Bahçeli, "Sevsen de sevmesen de erken seçim yok" şeklinde konuştu. Ali Babacan'ın ihaneti hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Partini kimlere peşkeş çektin açıkla. Partisini satan milletini de satar" ifadelerine yer verdi.
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