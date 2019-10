Metrobüsteki kadın yolcu isyan etti: Her şey çok güzel olacaktı ya buyurun işte oldu! |Video

İstanbul'da metrobüs duraklarındaki yoğunluk vatandaşları isyan ettirdi. İşe gitmek için her sabah metrobüsü kullanmak zorunda olduğunu söyleyen kadın vatandaş CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. "Baştakilere duyuruyoruz" diyerek 31 Mart seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun vaadlerine atıfta bulundu. "Başa gelen kadar 'her şey çok güzel olacak' diyorlardı ya işte buyurun oldu! Her sabah bu şekilde işe gidiyoruz ve insanların sakin olmasını istiyorlar. İşe başlamadan strese giriyoruz" diye tepkisini dile getirdi.