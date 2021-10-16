Merkel'in veda ziyareti | Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel soruları yanıtladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel veda ziyaretleri kapsamında bugün İstanbul'da Başkan Erdoğan'ın konuğu oldu. İki lider görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Angela Merkel hakkında "Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu" ifadelerini kullandı. Mülteciler konusunda dünyaya örnek olan Türkiye'nin çabasını takdir eden Angela Merkel bu konuda "AB'nin Türkiye'yi bu konuda desteklemesi bir gereklilik." ifadelerini kullandı..