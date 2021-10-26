26 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Meral Akşener'den İmamoğlu ve Mansur Yavaş açıklaması! 2023 seçimlerine yönelik Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı!

Meral Akşener'den İmamoğlu ve Mansur Yavaş açıklaması! 2023 seçimlerine yönelik Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2021 11:15
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener Kılıçdaroğlu'na seslenirken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan birinin aday gösterilmesi halinde bu isimlere karşı çıkmayacaklarını belirtti. Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? İşte o sözler...
ABD’den Yunanistan’a yeni askeri sevkiyat!
ABD’den Yunanistan’a yeni askeri sevkiyat!
Devlet Bahçeli’den ’Osman Kavala’ tepkisi
Devlet Bahçeli'den 'Osman Kavala' tepkisi
Akşener’den Kılıçdaroğlu’na 2023 çağrısı
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 2023 çağrısı
Türkiye’nin tavrı geri adım attırdı!
Türkiye’nin tavrı geri adım attırdı!
Barış Pınarı bölgesinde PKK’ya operasyon!
Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya operasyon!
CHP’li belediye işçileri çıldırttı! Bu nasıl teklif
CHP'li belediye işçileri çıldırttı! Bu nasıl teklif
Başkan Erdoğan’dan önemli ziyaret!
Başkan Erdoğan'dan önemli ziyaret!
Okul öncesi eğitimde yeni dönem!
Okul öncesi eğitimde yeni dönem!
İSKİ’nin ölüm çukuru! Vatandaş isyanda
İSKİ'nin ölüm çukuru! Vatandaş isyanda
İstanbul’un bitmeyen çilesi trafik!
İstanbul'un bitmeyen çilesi trafik!
10 elçiyi temize çıkarmaya çalıştı!
10 elçiyi temize çıkarmaya çalıştı!
Meral Akşener’den akıllara ziyan Ekrem İmamoğlu açıklaması
Meral Akşener'den akıllara ziyan Ekrem İmamoğlu açıklaması
Daha Fazla Video Göster