Meral Akşener'den İmamoğlu ve Mansur Yavaş açıklaması! 2023 seçimlerine yönelik Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener Kılıçdaroğlu'na seslenirken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan birinin aday gösterilmesi halinde bu isimlere karşı çıkmayacaklarını belirtti. Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? İşte o sözler...