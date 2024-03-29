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Meral Akşener Ekrem İmamoğlu kavgası büyüyor

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Giriş: 29.03.2024 14:56
Bir dönem abla-kardeş olan Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu'nun arası fena açıldı! İYİ Parti lideri Akşener bir dönem uğruna masayı devirdiği İmamoğlu'nu partisine operasyon yapmakla ve korkaklıkla suçladı. Dün de "Bana abla demeyin" çıkışıyla köprüleri yaktı. İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları da İstanbul'da İmamoğlu'na göndermeli bir seçim çalışmasına imza attı. İBB Başkanının ulaşımda yol açtığı aksaklıklara dikkat çekerek İstanbul'un dört bir yanına çıkartmalar yapıştırdı.
Meral Akşener Ekrem İmamoğlu kavgası büyüyor
Meral Akşener Ekrem İmamoğlu kavgası büyüyor
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