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Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub Ankara'da

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Giriş: 07.07.2022 12:58
Rusya-Ukrayna savaşında kilit rol oynayarak barışı getirmeye çalışan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinde de kritik diplomasisine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u Ankara'da resmi törenle karşıladı. İki lider ve heyetler arasında askeri ve ekonomik çalışmaların değerlendirmesi yapılacak.
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