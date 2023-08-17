Lise eğitiminde yeni yol haritası! Sınıf tekrarı yeniden geliyor, devamsızlıkta af olmayacak

Liselerde sınıf tekrarı geri geliyor devamsızlıkta af olmayacak açık liseye geçiş zorlaşacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dünkü açıklamalarından manşete çekilen bazı ifadelerdi bunlar. Peki eğitimde yeni yol haritası neden oluşturuldu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu’nun konuğu olan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan değerlendirdi.

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