17 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
16.12.2019

Linç çetesi MFÖ'yü neden hedef aldı?

Sicili birbirinden kirli "linç manşetleri" ile dolu olan Hürriyet gazetesi, "Vay şerefsiz" lekesiyle Ahmet Kaya'ya yaptıklarını hatırlatan yeni bir ayıbıyla yine gündemde. Derin Hürriyet'in bu kez linç çetelerine yem etmeye çalıştığı isim de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson oldu. Alanson'a itibar suikasti yapan isimse yine Ertuğrul Özkök oldu. aHaber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında MFÖ'yü hedef alan linç çetesi irdelendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı
Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı
Bakan Pakdemirli'den CHP'ye tokat gibi yanıt
Bakan Pakdemirli'den CHP'ye tokat gibi yanıt
Linç çetesi MFÖ'yü neden hedef aldı?
Linç çetesi MFÖ'yü neden hedef aldı?
Başkan Erdoğan'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara önemli mesaj
Başkan Erdoğan'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara önemli mesaj
İncirlik ve Kürecik üssü neden önemli?
İncirlik ve Kürecik üssü neden önemli?
ABD'de istedi teröristler Riyad'a gitti
ABD'de istedi teröristler Riyad'a gitti
İmamoğlu kendisini 'zabıta ordusuna' karşılattı!
İmamoğlu kendisini 'zabıta ordusuna' karşılattı!
Hablemitoğlu'nun son görüntüleri yayınladı
Hablemitoğlu'nun son görüntüleri yayınladı
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!
Libya Mutabakatı komisyondan geçti
Libya Mutabakatı komisyondan geçti
Batman’da tarihi taşıma!
Batman’da tarihi taşıma!
Evlat nöbetindeki anneler HDP'li vekillere tepki gösterdiler
Evlat nöbetindeki anneler HDP'li vekillere tepki gösterdiler
Daha Fazla Video Göster