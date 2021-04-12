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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

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Giriş: 12.04.2021 16:44
Güncelleme:12.04.2021 16:49
Son dakika haberine göre Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bugün kabinesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi Külliye'de resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan ve Abdulhamid Dibeybe, baş başa görüşüyor. Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ile 14 bakan eşlik ediyor. Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumuna katılacak. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Dibeybe onuruna akşam yemeği verecek.
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