Kurşunlanan galeride lüks otomobiller cayır cayır yandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki bir galerinin önünde yer alan lüks otomobiller alev alev yandı. Galerinin bir kaç ay önce de silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Park halinde duran 4 lüks otomobilden üçü kullanılamaz hale geldi biri ise kısmen hasar gördü. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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