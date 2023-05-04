04 Mayıs 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kurşunlanan galeride lüks otomobiller cayır cayır yandı
Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki bir galerinin önünde yer alan lüks otomobiller alev alev yandı. Galerinin bir kaç ay önce de silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Park halinde duran 4 lüks otomobilden üçü kullanılamaz hale geldi biri ise kısmen hasar gördü. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.