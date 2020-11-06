Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri A Haber'e konuştu! En sık yapılan hata konusunda uyardı

Koronavirüs hasta sayılarındaki artış sürerken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ateş Kara ve Prof. Dr. Hasan Tezer A Haber'e özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bulaşın önüne geçilmesinde çok önemli bir rol oynayan ve Başkan Erdoğan tarafından da 'TMM' olarak her defasında dikkat çekilen temizlik maske ve mesafe (TMM) kurallarına uyumun öneminin kış aylarında artığına dikkat çekildi. Bilim Kurulu Üyeleri bulaş noktasında ise en sık yapılan hatanın 'Ben sizi tanıyorum, sen yakınımsın, senden zarar gelmez' anlayışı olduğunu ve ev toplanmalarında yeme-içme esnasında maske ve mesafe kurallarının ortadan kalmasının büyük risk oluşturduğunu söylediler.

Dünya ve Avrupa genelinde yükselişe geçen koronavirüs vakalarındaki artış ülkemizde de etkisini hissettirmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ateş Kara ve Prof. Dr. Hasan Tezer vatandaşların en sık yaptığı hatayı A Haber'de anlattı ve koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı.

A Haber'e konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ateş Kara ve Prof. Dr. Hasan Tezer vatandaşları uyardı.

'BEN SİZİ TANIYORUM SİZ BENİM YAKINIMSINIZ' ANLAYIŞI

"Kış ayların gelmesiyle birlikte kapalı mekanlarda artışların kolaylaşacağını daha kısa zamanda virüsün daha kolay bulaşması mümkün" diyen Prof. Dr. Kara, "Vaka sayısında azalışın olması için maske ve mesafe kuralına yüzde 90'dan fazla uyum gösterilmesi lazım. Ben sizi tanıyorum, siz benim yakınımsınız anlayışıyla çay için toplanmalar olursa bu virüsün geçişini kolaylaştırıyor." dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte başka virüslerinde ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Hasan Tezer, maske mesafe ve hijyen kurallarının öneminin daha da arttığını ifade etti.

PEKİ NE ZAMAN HASTANEYE BAŞVURMALIYIZ?

Prof. Dr. Kara, ateş ve öksürüğün sürmesi durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söylerlerken, Prof. Dr. Tezer ise son 14 günlük hikayenin çok önemli olduğunu, hasta birisiyle temas kurulup kurulmadığı sorgulanması gerektiğini ifade etti.