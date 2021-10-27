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Körfez'i kirleten gemiye 3 milyon TL ceza! Kirliliğin yayılması için önlem alındı

A Haber
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Giriş: 27.10.2021 09:09
Güncelleme:27.10.2021 09:15
İzmit'te denetim yapan ekipler "Panama" bandıralı kuru yük gemisinin Körfez’i kirlettiğini tespit etti ve rekor miktarda ceza kesildi. Detayları canlı yayında A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Havadan yapılan denetimlerde ekipler, geminin denizi kirlettiğini fark etti ve anında harekete geçti. 2 gün önce Körfez'e gelen gemi yükü boşalttığı sırada Körfez'e akaryakıt sızdırdı. Bu durumu fark eden görevliler cezai işlem uyguladı.

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