27 Ekim 2021, Çarşamba
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Körfez'i kirleten gemiye 3 milyon TL ceza! Kirliliğin yayılması için önlem alındı
İzmit'te denetim yapan ekipler "Panama" bandıralı kuru yük gemisinin Körfez’i kirlettiğini tespit etti ve rekor miktarda ceza kesildi. Detayları canlı yayında A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
Havadan yapılan denetimlerde ekipler, geminin denizi kirlettiğini fark etti ve anında harekete geçti. 2 gün önce Körfez'e gelen gemi yükü boşalttığı sırada Körfez'e akaryakıt sızdırdı. Bu durumu fark eden görevliler cezai işlem uyguladı.