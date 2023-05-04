04 Mayıs 2023, Perşembe
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Kahramanmaraş’ta kadınlar çadır atölye üretim yapıp depremin olumsuz etkisinden uzaklaşıyorlar
Kahramanmaraş'ta açılan çadır atölyede depremzede kadınlar hem üretiyor hem de afetin olumsuz etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor. Çadır atölyede yapılanları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in konuğu olan kurs sorumlusu Ayşe Deniz anlattı. Deniz, “Biz büyükşehir belediyesi olarak deprem öncesinde meslek kursları açmıştık kadınlara özel olarak. 6 Şubat’taki depremden sonra hepimiz derin yaralar aldık. Toparlanmamız çok zor olacaktı biz de neler yapabileceğimiz düşündük Kadınları ayakta durması ve psikolojisini sağlaması lazım ki çocukların ve ailenin sağlam şekilde ayakta kalsın. Bu sırada İstanbul’dan bir iş insanı bizimle iletişime geçti ve şehrimiz için çalışmalar yapmak istedi. Biz bu noktada çadır atölyeler kurduk ve çalışmaya başladık. Şu anda tişört üretimi yapılıyor ve tüm malzemeler İstanbul’dan geliyor. Büyükşehir belediyesinin desteği ile çadırlar kuruldu ve üretim başladı.” dedi.