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Japon gazeteciden Başkan Erdoğan'a: Selamünaleyküm

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Giriş: 30.06.2022 22:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'ya katıldığı NATO Zirvesi sonrasında bugün bir basın açıklaması yaptı. Gazetecilerin yoğun ilgisine maruz kalan Erdoğan, kendisine yöneltilen sorulara tek tek yanıt verdi. Japon televizyonu NHK'nin muhabiri Yoshitaka Sano, Erdoğan'a sorusu öncesinde, "Selamünaleyküm" dedi. Başkan Erdoğan da kendisine "Aleykümselam" diyerek yanıt verdi.
Japon gazeteciden Başkan Erdoğan’a: Selamünaleyküm
Japon gazeteciden Başkan Erdoğan'a: Selamünaleyküm
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