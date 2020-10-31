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İzmir'de deprem anına ait sesler ürpertti! İşte yeni ortaya çıkan görüntüler

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Giriş: 31.10.2020 15:40
Güncelleme:31.10.2020 15:52
İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem anında ortaya çıkan ses dinleyenleri ürpertti. Öte yandan deprem anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. İşte o anlar.

Ege Denizi'nde gerçekleşen depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklandı.

Yunanistan'daki Samos Adası'nda da hissedilen depremin 15 saniye sürdüğü ifade edildi. A Haber deprem anında fay hatların ortaya kırılmasıyla meydana gelen seslerin videosunu yayınladı. Dinleyenleri ürperten o sesler 1999'daki İstanbul depreminde Yalova'da da kaydedilmişti.

İzmir'de dün meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin yer altındaki sesi Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından paylaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından Kuşadası istasyonunda deprem anında kaydedilen ürkütücü sinyal sesini işitilebilir hale dönüştürdü.

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