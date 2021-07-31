31 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İyi ki varsın Şahin: Türkiye'deki yangınlara karşı vatandaşlar büyük bir dayanışma örneği gösteriyor

İyi ki varsın Şahin: Türkiye'deki yangınlara karşı vatandaşlar büyük bir dayanışma örneği gösteriyor

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2021 10:02
Türkiye genelinde çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürerken, bölgedeki vatandaşlarda bir bütün halinde kenetlenerek büyük bir dayanışma örneği gösteriyor. Bu vatandaşlardan biri olan 25 yaşındaki Şahin Akdemir de itfaiye ekiplerine motosikletiyle su taşıdığı görüntüleriyle sosyal medyada olmuştu. Akdemir yaşadığı kaza sonrasında alevler arasında kalarak hayatını kaybederken Orman Genel Müdürlüğü Şahin Akdemir'e özel bir paylaşımda bulunarak "İyi ki varsın Şahin" notunu düştü.
3 bölgede yangın sürüyor
3 bölgede yangın sürüyor
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yangın bölgesi için flaş karar!
Yangın bölgesi için flaş karar!
Osmaniye’deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Osmaniye’deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Fahrettin Altun: 'İdeolojik! söylemi provokasyondur
Fahrettin Altun: 'İdeolojik! söylemi provokasyondur
Fethiye'deki yangında sabotaj şüphesi!
Fethiye'deki yangında sabotaj şüphesi!
İyi ki varsın Şahin
"İyi ki varsın Şahin"
Ekiplere tam destek! İşte o anlar
Ekiplere tam destek! İşte o anlar
Yangınlarda son durum ne?
Yangınlarda son durum ne?
CHP’li İBB'nin metro kararına tepki
CHP’li İBB'nin metro kararına tepki
Fondaş medya görev başında! Hepsi de...
Fondaş medya görev başında! Hepsi de...
Yeni Kobani olaylarına izin verilmeyecek
"Yeni Kobani olaylarına izin verilmeyecek"
Daha Fazla Video Göster