İyi ki varsın Şahin: Türkiye'deki yangınlara karşı vatandaşlar büyük bir dayanışma örneği gösteriyor

Türkiye genelinde çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürerken, bölgedeki vatandaşlarda bir bütün halinde kenetlenerek büyük bir dayanışma örneği gösteriyor. Bu vatandaşlardan biri olan 25 yaşındaki Şahin Akdemir de itfaiye ekiplerine motosikletiyle su taşıdığı görüntüleriyle sosyal medyada olmuştu. Akdemir yaşadığı kaza sonrasında alevler arasında kalarak hayatını kaybederken Orman Genel Müdürlüğü Şahin Akdemir'e özel bir paylaşımda bulunarak "İyi ki varsın Şahin" notunu düştü.