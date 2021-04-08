08 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İtalyan Başbakanı'ndan Başkan Erdoğan'a hadsiz çıkış!

İtalyan Başbakanı'ndan Başkan Erdoğan'a hadsiz çıkış!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2021 23:55
Güncelleme:08.04.2021 23:55
İtalya Başbakanı Draghi'ni hadsiz ve çirkin ifadelerle Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını A Haber canlı yayınında değerlendiren Siyaset Bilimci Doç. Dr. Deniz Tansi "Bu aslında bir devlet krizidir. Bu söylemden sonra kesinlikle bir özür lazımdır. O zaman bizde İtalyan Başbakanı hakkında böyle konuşalım. Kimin böyle bir haddi var ki! Bu planlı bir harekettir." diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İtalyan Başbakanı'ndan hadsiz çıkış
İtalyan Başbakanı'ndan hadsiz çıkış
ABD Rusya'ya geri adım attırmayı başaramazsa...
"ABD Rusya'ya geri adım attırmayı başaramazsa..."
Mısır'dan Başkan Erdoğan’a teşekkür
Mısır'dan Başkan Erdoğan’a teşekkür
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
Türkiye'nin salgınla mücadelesine övgü!
Türkiye'nin salgınla mücadelesine övgü!
Gözaltındaki emekli amiraller ile ilgili flaş gelişme!
Gözaltındaki emekli amiraller ile ilgili flaş gelişme!
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'de darbe imalı bildiriye sert tepki
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'de darbe imalı bildiriye sert tepki
'Koltuk krizi'nin perde arkasında AB içinde güç çatışması var
'Koltuk krizi'nin perde arkasında AB içinde güç çatışması var
Meteoroloji Uzmanı Şahin Şahbaz'dan A Haber'de kar uyarısı!
Meteoroloji Uzmanı Şahin Şahbaz'dan A Haber'de kar uyarısı!
Türk Polis Teşkilatı ATAKa geçti!
Türk Polis Teşkilatı "ATAK"a geçti!
Darbe imalı bildiriye vatandaştan tepki
Darbe imalı bildiriye vatandaştan tepki
Kırmızı kategorideki PKK'lı etkisiz halde
Kırmızı kategorideki PKK'lı etkisiz halde
Daha Fazla Video Göster