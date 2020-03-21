İşte koronavirüse (coronavirus) kalkan olan besinler! Prof. İbrahim Saraçoğlu canlı yayında açıkladı |Video

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. İbrahim Saraçoğlu, dünyada hızla yayılmaya devam yeni tip koronavirüs (coronavirus) küresel salgınına karşı çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Haber'de yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programına katılan Saraçoğlu, koronavirüsle mücadele kalkan olan besinleri tek tek anlattı. Bağışıklık sisteminin nasıl güçlü tutulması gerektiğine dair bilgiler de veren Saraçoğlu, toz şeker kullanımının vücudu virüse karşı zayıflattığını önemine dikkat çekti. İşte Prof. İbrahim Saraçoğlu'nun koronavirüsle ilgili yaptığı o hayati önem taşıyan tavsiyeler...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. İbrahim Saraçoğlu, A Haber'de canlı yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programında koronavirüse karşı kalkan olan besinlerden bahsetti. İşte Sarçaoğlu'nun koronavirüsle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar...

Şeker hastalarının bal ve meyvedeki şeker oranından korkmadan tüketmesi gerektiğini ifade eden Prof. Saraçoğlu, koronavirüs (coronavirus) ile mücadelede en çok dikkat edilmesi gerekenin toz şeker, baklava, şöbiyet gibi tatlılar olduğunu altını çizdi. Toz şekerin özellikle korona virüsüne karşı vücudu savunmasız hale getirdiğini ifade etti.

SARAÇOĞLU AÇIKLADI İŞTE KORONAVİRÜSE İYİ GELEN BESİNLER

Öte yandan Saraçoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besinlerden de bahsetti. O besinlerin başında yeşil mercimek, patlıcan, tahıllar ve baklagillerin virüse karşı kalkan görevi gördüğünün altını çizdi.

KEKİK, LAVANTA VE KAFUR...

Aldığı önlemler sayesinde 'grip nedir bilmem?' diyen Prof. Saraçoğlu, kekik, lavanta ve kafur antiviral, anti bakteriyel özellikleri sayesinde virüsün direncini kırıp, vücuda nüfus etmesinin engellenebildiğini söyledi. Lavanta yağından 5-6 damla sıcak suyun içerisine damlatıldığında havada mikroplar��n kırıldığını söyleyen Prof. Saraçoğlu, kekik çayının faydalı olduğunu ifade etti.

Öte yandan propolis tüketimi konusundan da uyarılarda bulunan Prof. Saraçoğlu, bilindik markaların ürünlerinin tercih edilmesinin önemine dikkat çekti.