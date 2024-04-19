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İşte Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye-Irak ticaretinde 20 milyar dolar hedefi!

ahaber.com.tr
AA
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Giriş: 19.04.2024 18:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk yurt dışı ziyaretini, 22 Nisan'da Irak'ın başkenti Bağdat'a yapacak. Erdoğan'ın 12 yıl sonra yapmaya hazırlandığı ziyaretin, iki ülkenin siyasi, diplomatik ve güvenlik konuları başta olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkilerine yön vermesi bekleniyor.
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