İstanbul’un fethinden sonraki ilk cami: Molla Zeyrek Camii

İstanbul Fatih'teki Molla Zeyrek Camii, Yeditepeli şehrin hazinelerinden biri. Orta Bizans Dönemi'nin Pantokrator Manastırı İstanbul'un fethinden sonra Molla Zeyrek'e verildi ve camiye çevrildi. Bilinenin aksine fetihten sonraki ilk cami Ayasofya değil Molla Zeyrek Camii. Fetih salı günü gerçekleştirildi, Ayasofya'da cuma namazı hazırlıkları sürerken çarşamba günü Molla Zeyrek Camii'nde başlayan derslerle fetih mühürlendi.