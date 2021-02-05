05 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul’un fethinden sonraki ilk cami: Molla Zeyrek Camii

İstanbul’un fethinden sonraki ilk cami: Molla Zeyrek Camii

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2021 13:01
Güncelleme:05.02.2021 13:01
İstanbul Fatih'teki Molla Zeyrek Camii, Yeditepeli şehrin hazinelerinden biri. Orta Bizans Dönemi'nin Pantokrator Manastırı İstanbul'un fethinden sonra Molla Zeyrek'e verildi ve camiye çevrildi. Bilinenin aksine fetihten sonraki ilk cami Ayasofya değil Molla Zeyrek Camii. Fetih salı günü gerçekleştirildi, Ayasofya'da cuma namazı hazırlıkları sürerken çarşamba günü Molla Zeyrek Camii'nde başlayan derslerle fetih mühürlendi.
Bildikleriniz unutun! Fetih sonrası ilk cami
Bildikleriniz unutun! Fetih sonrası ilk cami
FETÖ’cü Serdar Atasoy nasıl kaçtı?
FETÖ’cü Serdar Atasoy nasıl kaçtı?
HDP heyeti CHP genel merkezinde!
HDP heyeti CHP genel merkezinde!
AK Parti'den Boğaziçi provokasyonu tepki!
AK Parti'den Boğaziçi provokasyonu tepki!
Milli gemisavar füze ATMACA hedefleri imha etti!
Milli gemisavar füze ATMACA hedefleri imha etti!
Emrindeyiz Zeliha nine!
Emrindeyiz Zeliha nine!
Türkiye’de ilk ve tek! Mutasyon etkilemeyecek
Türkiye’de ilk ve tek! Mutasyon etkilemeyecek
Boğaziçi provokasyonu! İşte yalanlar ve gerçekler
Boğaziçi provokasyonu! İşte yalanlar ve gerçekler
İstanbul Valiliği deşifre etti: 65 kişiden 58'i...
İstanbul Valiliği deşifre etti: 65 kişiden 58'i...
Tarihin sırtındaki yük kalkıyor!
Tarihin sırtındaki yük kalkıyor!
Meral Akşener'den HDP'ye açık kapı!
Meral Akşener'den HDP'ye açık kapı!
PKK'ya “Eren-7” Operasyonu! 59 tim peşlerinde
PKK'ya “Eren-7” Operasyonu! 59 tim peşlerinde
Daha Fazla Video Göster