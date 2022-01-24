İstanbul’da toplu taşımada izdiham | İstanbul’da eve dönüş yolculuğu çileye dönüştü

İstanbul'un büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu. İstanbul'da yoğun kar yağışının etkisiyle Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay duraklarında kalabalıklar oluştu. Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen yolcular, metrelerce kuyruk oluşturdu. İşte ulaşım noktalarından görüntüler...