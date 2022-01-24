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İstanbul'da toplu taşımada izdiham | İstanbul'da eve dönüş yolculuğu çileye dönüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2022 20:17
İstanbul'un büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu. İstanbul'da yoğun kar yağışının etkisiyle Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay duraklarında kalabalıklar oluştu. Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen yolcular, metrelerce kuyruk oluşturdu.  İşte ulaşım noktalarından görüntüler...
İstanbul’da toplu taşımada izdiham | İstanbul’da eve dönüş yolculuğu çileye dönüştü
İstanbul'da toplu taşımada izdiham | İstanbul'da eve dönüş yolculuğu çileye dönüştü
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