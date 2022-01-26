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İstanbul'da kendi imkanlarıyla yolları açmaya çalışan vatandaşlardan tepki ''her şey çok güzel oldu!'’

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2022 14:44
İstanbul'da ana yollar trafiğe açıldı. Ancak ara yollar hala karla kaplı. Buzlanma da eklenince ara yollarda büyük sıkıntı yaşanıyor. A Haber muhabiri Mahmut Keşan Büyükçekmece'den karşımızda.
Vatandaşlardan tepki ’’her şey çok güzel oldu!’’
Vatandaşlardan tepki ''her şey çok güzel oldu!'’
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