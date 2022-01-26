26 Ocak 2022, Çarşamba
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İstanbul'da kendi imkanlarıyla yolları açmaya çalışan vatandaşlardan tepki ''her şey çok güzel oldu!'’
İstanbul'da ana yollar trafiğe açıldı. Ancak ara yollar hala karla kaplı. Buzlanma da eklenince ara yollarda büyük sıkıntı yaşanıyor. A Haber muhabiri Mahmut Keşan Büyükçekmece'den karşımızda.