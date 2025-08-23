23 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İstanbul’da Gazze konferansı! Sonuç bildirgesi Ayasofya’da açıklanacak
İstanbul’da Gazze konferansı! Sonuç bildirgesi Ayasofya’da açıklanacak

İstanbul’da Gazze konferansı! Sonuç bildirgesi Ayasofya’da açıklanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2025 11:44
Gazze'de yaşanan insani dram, İstanbul'da düzenlenen uluslararası bir konferansla yeniden gündeme taşındı. Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslâm Alimleri Vakfı öncülüğünde Eyüp Sultan Camii'nde başlayan buluşmaya 50'den fazla ülkeden yüzlerce âlim katıldı. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da Gazze konferansı! Sonuç bildirgesi Ayasofya’da açıklanacak
İstanbul’da Gazze konferansı!
İstanbul’da Gazze konferansı!
TCG Anadolu zafer yolculuğunda!
TCG Anadolu zafer yolculuğunda!
Beyoğlu’nda başkanvekili belli oldu
Beyoğlu'nda başkanvekili belli oldu
CHP’de çatırdama! Başkana ateş püskürdü
CHP’de çatırdama! Başkana ateş püskürdü
Zengezur’da tarihi adım! İlk temel atıldı
Zengezur’da tarihi adım! İlk temel atıldı
Çerçioğlu: Benim alnım ak, korkum yok
Çerçioğlu: "Benim alnım ak, korkum yok"
İtirafçıları tehdit mi ediyorlar?
İtirafçıları tehdit mi ediyorlar?
Güney Kafkasya’da yeni dönem başladı!
Güney Kafkasya'da yeni dönem başladı!
Türk Yıldızları’nın gösterisi Ahlat’ta nefes kesti
Türk Yıldızları'nın gösterisi Ahlat'ta nefes kesti
Türkiye net sıfır emisyon hedefiyle yeşil kalkınmaya odaklanıyor
Türkiye net sıfır emisyon hedefiyle yeşil kalkınmaya odaklanıyor
100’ü aşkın İslam alimi: ’Ey Gazze, hepimiz seninleyiz’
100'ü aşkın İslam alimi: 'Ey Gazze, hepimiz seninleyiz'
Yılmaz: Birlikte kalkınıyor birlikte güçleniyoruz
Yılmaz: "Birlikte kalkınıyor birlikte güçleniyoruz"
Daha Fazla Video Göster