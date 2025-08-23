23 Ağustos 2025, Cumartesi
İstanbul’da Gazze konferansı! Sonuç bildirgesi Ayasofya’da açıklanacak
Gazze'de yaşanan insani dram, İstanbul'da düzenlenen uluslararası bir konferansla yeniden gündeme taşındı. Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslâm Alimleri Vakfı öncülüğünde Eyüp Sultan Camii'nde başlayan buluşmaya 50'den fazla ülkeden yüzlerce âlim katıldı. İşte detaylar...