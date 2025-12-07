AK Parti G.B. Yardımcısı Büyükgümüş’ten A Haber’de CHP’ye tepki

A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP'li belediyelerin yolsuzluğuna tepki göstererek "Yargının işini sağlıklı ve doğru şekilde yapması en önemli önceliğimiz. CHP siyasetsizlik dediğimiz politik psikolojinin geldiği son noktayı yaşıyor. Sabitesini durduğu yeri kaybetmiş bir siyasetsizlik tablosu görüyoruz CHP'de" ifadelerini kullandı.