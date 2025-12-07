08 Aralık 2025, Pazartesi

AK Parti G.B. Yardımcısı Büyükgümüş’ten A Haber’de CHP’ye tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2025 23:37
Güncelleme:07.12.2025 23:39
A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP'li belediyelerin yolsuzluğuna tepki göstererek "Yargının işini sağlıklı ve doğru şekilde yapması en önemli önceliğimiz. CHP siyasetsizlik dediğimiz politik psikolojinin geldiği son noktayı yaşıyor. Sabitesini durduğu yeri kaybetmiş bir siyasetsizlik tablosu görüyoruz CHP'de" ifadelerini kullandı.
