Futbolda bahis skandalında o futbolcunun ifadesi ortaya çıktı

Giriş: 08.12.2025 20:23
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık Cuma sabahı geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 29 şüpheliye tutulama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında geçtiğimiz saat itibarıyla savcılık ifadeleri tamamlandı. Konuya ilişkin son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, adliyeye sevk edilen isimleri tek tek saydı. Mercan, hakkında yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Metehan Baltacı’nın ortaya çıkan ifadesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
