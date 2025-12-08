08 Aralık 2025, Pazartesi
"Karşılıklı gol oyna ben gol yerim"
Giriş: 08.12.2025 21:23
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, bahis soruşturmasına ilişkin önemli bilgileri ilk kez canlı yayında paylaştı. Mercan, tutuklama talebiyle sevk edilen bir futbolcunun telefonunda “Karşılıklı gol oyna, ben kesin yerim” şeklinde bir mesajın tespit edildiğini açıkladı.