08 Aralık 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları "Karşılıklı gol oyna ben gol yerim"
Karşılıklı gol oyna ben gol yerim

"Karşılıklı gol oyna ben gol yerim"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 08.12.2025 21:23
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, bahis soruşturmasına ilişkin önemli bilgileri ilk kez canlı yayında paylaştı. Mercan, tutuklama talebiyle sevk edilen bir futbolcunun telefonunda “Karşılıklı gol oyna, ben kesin yerim” şeklinde bir mesajın tespit edildiğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karşılıklı gol oyna ben gol yerim
ABONE OL
Karşılıklı gol oyna ben gol yerim
"Karşılıklı gol oyna ben gol yerim"
Futbolda bahis skandalında o futbolcunun ifadesi ortaya çıktı
Futbolda bahis skandalında o futbolcunun ifadesi ortaya çıktı
Futbolda ikinci dalga bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi
Futbolda ikinci dalga bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi
TBMM’de bütçe mesaisi
TBMM'de bütçe mesaisi
Macaristan ile ticaret hedefimizi 10 milyar dolara çıkarıyoruz
"Macaristan ile ticaret hedefimizi 10 milyar dolara çıkarıyoruz"
SDG’ye ortak operasyon mu yapılacak?
SDG'ye ortak operasyon mu yapılacak?
Bahis soruşturmasında 37 şüpheli adliyede
Bahis soruşturmasında 37 şüpheli adliyede
Suriye devrimi dengeleri nasıl değiştirdi?
Suriye devrimi dengeleri nasıl değiştirdi?
Esad’sız Suriye’de zaferin 1. yılı
Esad'sız Suriye'de zaferin 1. yılı
CHP’ye tepki: Siyasetsizlik tablosu
CHP'ye tepki: Siyasetsizlik tablosu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı A Haber’de!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı A Haber'de!
Depremin ardından bölgede son durum ne?
Depremin ardından bölgede son durum ne?
Daha Fazla Video Göster