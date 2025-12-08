09 Aralık 2025, Salı

Şara'nın uyguladığı harekat planı A Haber'de
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2025 23:46
Suriye’de devrik Beşşar Esad rejiminin yıkılışının 1’inci yılı kutlanırken Emevi meydanında yüz binlerce kişi toplandı. Şam’da coşku ve sevinç gösterileri yaşanırken o anları A Haber ekibi görüntüledi. Peki Suriye’de 61 yıllık esaret nasıl bitti? Konuyu canlı yayında değerlendiren Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Şara’nın uyguladığı harekat planını yayınlayarak önemli açıklamalarda bulundu.
