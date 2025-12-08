SDG’ye ortak operasyon mu yapılacak?

Suriye'de terör örgütü SDG'nin kendini lağvedip orduya entegre olma süreci tamamlanamadı. Güvenlik kaynakları, SDG üst yönetiminin Şam hükümetinde yer almasının kesinlikle kabul edilmeyeceğini duyurdu. 10 Mart mutabakatına uyulması çağrısı yapıldı. Kaynaklar "mutabakata uymazlarsa Şam operasyon yapar, biz de destek veririz" dedi. Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

