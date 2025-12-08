Esad’sız Suriye’de zaferin 1. yılı: Bugün en mutlu olduğum gün

08 Aralık 2025, Pazartesi

Giriş: 08.12.2025 00:44
Suriye, tam bir yıl önce, 61 yıl boyunca ülkeyi yöneten ve iç savaş sürecinde yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarcasının ise vatanını terk etmek zorunda kalmasına neden olan BAAS rejimi, muhalifler tarafından devrildi. Tarihi zaferin yıl dönümünde A Haber ekibi, başkent Şam’daki kutlama alanını görüntüleyerek halkın coşkusunu ve duygularını ekranlara taşıdı.
