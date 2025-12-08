TBMM’de bütçe mesaisi! Görüşme öncesi DEM Partililer Bahçeli ile tokalaştı

08 Aralık 2025, Pazartesi

Giriş: 08.12.2025 19:38
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başladı. Genel Kuruldaki bütçe görüşmeleri öncesi DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş da son detayları aktardı.
