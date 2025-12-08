Futbolda ikinci dalga bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık Cuma sabahı geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Ahmet Çakar hakkında verilen gözaltı kararı ise kaldırıldı. Öte yandan, 197 futbolcunun daha PFDK’ya sevk edildiği ve isim listesinin kamuoyuyla paylaşıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 29 şüpheliye tutulama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.