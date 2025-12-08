08 Aralık 2025, Pazartesi
Futbolda ikinci dalga bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi
Giriş: 08.12.2025 20:11
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık Cuma sabahı geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Ahmet Çakar hakkında verilen gözaltı kararı ise kaldırıldı. Öte yandan, 197 futbolcunun daha PFDK’ya sevk edildiği ve isim listesinin kamuoyuyla paylaşıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 29 şüpheliye tutulama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.