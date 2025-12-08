08 Aralık 2025, Pazartesi

Başkan Erdoğan: Macaristan ile ticaret hedefimizi 10 milyar dolara çıkarıyoruz

Başkan Erdoğan: "Macaristan ile ticaret hedefimizi 10 milyar dolara çıkarıyoruz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2025 18:41
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye–Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. toplantısı kapsamında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Orban’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. İki lider, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı ve ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacmini artırmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, ticaret hedefinin 10 milyar dolara çıkarılacağını bildirdi.
