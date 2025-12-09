Özel Güvenlik 118. dönem sınavı giriş yerleri belli oldu mu? ÖGG sınavı ne zaman?

ÖGG SINAVI KAÇ PUANLA GEÇİLİR?

Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılıyor. Silahlı adaylar için değerlendirme iki bölümden oluşuyor: Yazılı sınavda yer alan 25 soruluk silah bilgisi bölümü 50 puan, uygulamalı atış sınavı ise yine 50 puan olarak değerlendiriliyor. Başarı puanı bu iki değerin aritmetik ortalamasıyla hesaplanıyor. Adayların başarılı olabilmesi için ortalamanın en az 60, her iki bölüm puanının ise minimum 50 olması şart.