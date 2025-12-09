Viral Galeri Viral Liste Özel Güvenlik 118. dönem sınavı giriş yerleri belli oldu mu? ÖGG sınavı ne zaman?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayları için kritik dönem başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yılın son oturumu olarak gerçekleştireceği sınav, hem ilk kez sertifika alacaklar hem de yenileme yapacak adaylar için belirleyici olacak. Silahlı ve silahsız kategorilerde yapılacak sınavda yazılı bölümün yanı sıra uygulamalı atış aşaması da bulunuyor. Başarılı olan adaylar özel güvenlik kimlik kartı almaya hak kazanacak. Şimdi gözler sınav tarihi ve giriş belgelerinde.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.12.2025 08:24
Özel güvenlik adayları, yaklaşan sınav öncesinde gözünü sınav giriş belgelerine çevirdi. Sınav merkezi, salon ve oturum bilgilerini içeren belgeler ÖGNET sistemi üzerinden erişime açılacak. Sınav günü kimlik kartıyla birlikte bu belgenin mutlaka yanlarında bulunması gerekiyor.

Özel güvenlik sınavları yılda altı kez yapılıyor ve her oturum, mesleğe adım atmak isteyen binlerce aday için önemli bir eşik niteliğinde. Sınav kuralları ve süreç detayları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı duyurularla netleşiyor.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi kapsamında düzenlenecek ÖGG sınavı, 14 Aralık 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu sınav, hem ilk kez sertifika alacak adaylar hem de mevcut sertifikasını yenilemek isteyenler için büyük önem taşıyor.

SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav giriş belgeleri, ÖGNET üzerinden adım adım yayımlanmaya başlanacak. Belgeler erişime açıldığında adaylar sınav yeri, salon numarası ve oturum bilgilerine sistem üzerinden ulaşabilecek.

ÖGG SINAVI KAÇ PUANLA GEÇİLİR?

Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılıyor. Silahlı adaylar için değerlendirme iki bölümden oluşuyor: Yazılı sınavda yer alan 25 soruluk silah bilgisi bölümü 50 puan, uygulamalı atış sınavı ise yine 50 puan olarak değerlendiriliyor. Başarı puanı bu iki değerin aritmetik ortalamasıyla hesaplanıyor. Adayların başarılı olabilmesi için ortalamanın en az 60, her iki bölüm puanının ise minimum 50 olması şart.

