Özel Güvenlik 118. dönem sınavı giriş yerleri belli oldu mu? ÖGG sınavı ne zaman?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayları için kritik dönem başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yılın son oturumu olarak gerçekleştireceği sınav, hem ilk kez sertifika alacaklar hem de yenileme yapacak adaylar için belirleyici olacak. Silahlı ve silahsız kategorilerde yapılacak sınavda yazılı bölümün yanı sıra uygulamalı atış aşaması da bulunuyor. Başarılı olan adaylar özel güvenlik kimlik kartı almaya hak kazanacak. Şimdi gözler sınav tarihi ve giriş belgelerinde.
Giriş Tarihi: 09.12.2025 08:24