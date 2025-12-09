Çin-Japonya geriliminin asıl nedeni Tayvan mı?

Japonya-Çin arasında yaşanan gerginlik yeni bir savaş sahası mı doğuyor sorularını da beraberinde getirdi. Çin savaş uçakları Japonya hava sahasına girerek Japon F-15’ine radar kilitledi. Japonya ise karşılık olarak Çin’e nota verdi. Uzak Doğu’da gerilim tırmanırken konuyu A Haber’de değerlendiren Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, ABD’nin Japonya üzerinden yürüttüğü stratejinin ne anlama geldiğini ele alan Fazla, tarihsel bir çerçeve çizerek Monroe Doktrini’ne vurgu yaptı.