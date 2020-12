İstanbul Valisi Yerlikaya'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Her yılbaşında olduğu gibi; İstanbul'un her noktasında olacağız. Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne, yabancı turistler de dahil olmak üzere: 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den, 1 Ocak 2021 cuma günü 10.00'a kadar tüm girişler sınırlandırılacaktır. Yılbaşı gecesi; 4 bin 871 jandarma, 24 bin 298 polis, 4 bin 918 bekçi ve 160 sahil güvenlik mensubu olmak üzere, toplam 34 bin 247 arkadaşımız görevinin başında olacak” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanı'nın "2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı" sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya "2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan hırsızlık yüzde 31, oto hırsızlığı yüzde 5 azaldı, gasp suçlarında yüzde 8 azalma kaydedildi." ifadelerini kullandı. Yerlikaya, "Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma 24 bin 298 polis 4 bin 918 bekçi 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak." diye konuştu.

"GEÇEN YILA ORANLA POLİS BÖLGESİNDE ADLİ VAKA SAYISI YÜZDE 7, JANDARMA BÖLGESİNDE YÜZDE 47 AZALDI"

Bu yılın son asayiş toplantısını gerçekleştirdiklerini aktaran Vali Yerlikaya, "İstanbul, dünyanın en büyük metropollerinden biri. 15 milyon 519 bin 267 vatandaşımız burada yaşıyor. Yabancı misafirlerle birlikte nüfusumuz, 16 buçuk milyonu buluyor.

Nüfusumuz, dünyanın 123 ülkesinden daha büyük. Bu nüfus yoğunluğu, finans, sanayi, ticaret, turizm ve istihdamın merkezi olması gibi, pek çok özel durumunu göz önünde tutarak; istanbul'a özel, güvenlik tedbirleri alıyoruz. 2020 tüm dünya için zor bir yıl oldu. Güvenlik güçlerimiz, asli görevlerinin yanında, salgınla mücadele için alınan önlemler, bunların denetimleri, filyasyon ve vefa çalışma gruplarında görev alıyorlar. Kentte 6 bin 313 jandarma, 42 bin polis, 5 bin bekçi olmak üzere 53 bin 553 güvenlik gücümüz görev yapıyor. 2020'de geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde yüzde 47 azaldı. 2019'a oranla 2020'de, katalog suçlar olarak tabir edilen; evden hırsızlık % 11 azaldı, işyerinden hırsızlık % 10 azaldı, otodan hırsızlık % 31 azaldı, oto hırsızlığı % 5 azaldı, gasp suçlarında % 8 azalma kaydedildi. 2018 yılında 57 olan günlük evden hırsızlık sayısı, 2019'da 43'e, 2020'de 37'ye düştü. Evlerimizde olduğu gibi, iş yerlerinden hırsızlıklarda da önemli düşüşler oldu. Bir günde işyerinden hırsızlık sayısı, 2018'de 30 iken, 2019'da 23'e, bu yıl da 20'ye düştü. Oto hırsızlığı ise 2018'de bir günlük oto hırsızlığı 10 idi. 2019'da 7'ye, bu yıl ise, günlük ortalama 6,8'e düştü. İsteriz ki hiç olmasın. Bunun için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.



"507 TERÖR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

"Güvenlik güçlerimizin en yoğun çalıştıkları alan hiç kuşkusuz terördür" diyen Vali Yerlikaya, "Her türlü terör örgütüne karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. 2018, 2019 ve 2020 yılları arasında, PKK/KCK, DEAŞ/El Kaide/, FETÖ, DHKP-C, MLKP ve diğer terör örgütlerine karşı İstanbul'umuzda bu yıl; terör örgütlerine yönelik toplam 507 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda;2 bin 417 şüpheli yakalandı, 745'i tutuklandı. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında, son 3 yıla baktığımızda; 2018 yılında yapılan operasyonlarda, 64 bin 263 kişi yakalanmış, 9.1 ton uyuşturucu madde, 7 milyon 459 bin 944 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. 2019 yılında, 63 bin 626 kişi yakalanırken, yaklaşık 13.4 ton uyuşturucu madde, 10 milyon 49 bin 803 adet sentetik hap ele geçirildi. Bu yıl yapılan operasyonlarda ise; 55 bin 146 kişi yakalanırken, yaklaşık 11.7 ton uyuşturucu madde ve 4 milyon 533 bin 421 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Son üç yılda, 182 bin 019 şüpheli yakalandı, 19 bin 721'i tutuklandı. Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak maalesef; 2018'de 285, 2019'da 108, 2020 de 72 ölüm gerçekleşti. Bizim için 1 sayısı bile çok. Hep birlikte mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.



"İLİMİZDEKİ ARAÇ SAYISI 4 MİLYON 432 BİN 258"

Trafik verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Vali Yerlikaya, "Hayatımız trafikte geçiyor. İlimizin en önemli sorunlarından birisi olan, trafikte alınan önlemler, güzel neticeler vermeye devam ediyor. İlimizdeki araç sayısı, bugün itibariyle geçen yıla oranla % 4 artışla, 4 milyon 432 bin 258 oldu. Ehliyetli sürücü sayısı ise % 17 artışla, 6 milyon 403 bin 473'e çıktı. Yapılan uygulamalarda, 2019'da kontrol edilen araç sayısı 4 milyon 18 bin 76 iken, bu yıl geçen yıla oranla % 28,7 artışla 5 milyon 173 bin 580 araç kontrol edildi. Ölümlü kazalarda maalesef; 2018'de 136, 2019'da 120, 2020'de 90 vatandaşımız hayatını kaybetti. İstanbul'da ölümlü kazalarda; 2018'den 2019'a % 11,7 azalma, geçen yıla göre bu yıl da % 24,9 oranında azalma oldu. Emniyet kemeri uygulamasıyla ilgili olarak; 2018 de 1 milyon 618 bin 781 araç kontrol edilmiş, 214 bin 509 sürücüye ceza işlemi uygulanmış, emniyet kemeri takma oranı %80 olarak gerçekleşmişti. 2019'da 2 milyon 493 bin 97 araç kontrol edilmiş, 210 bin 814 sürücüye ceza işlemi uygulanmış, emniyet kemeri kullanma oranı % 88'e yükselmişti. Bu yıl, 2 milyon 806 bin 119 araç kontrol edilerek, emniyet kemeri takmayan 162 bin 852 sürücüye ceza işlemi uygulandı. Kemer takma oranı; %94'e yükseldi" dedi.



"34 BİN 247 GÜVENLİK PERSONELİ GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK"

Vali Yerlikaya yılbaşı gecesi alınacak önlemelere ilişkin ise ;" Yeni yılı karşılarken, 31 Aralık 2020 perşembe günü, yani bu akşam saat 21.00'den, 04 Ocak 2021 pazartesi günü saat 05.00'e kadar evlerimizde olacağız. Sağlık, huzur ve güven içinde yeni yılı karşılayabilmeniz için İçişleri Bakanlığımızın talimatları ve Valiliğimizin koordinasyonunda; Her yıl başında olduğu gibi; İstanbul'un her noktasında olacağız. Yeni yılı karşılarken, Covid19 salgın tedbirlerine bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uymalarını bekliyoruz. Aykırılık teşkil eden davranışlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Tedbirler kapsamında; Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne, yabancı turistler de dahil olmak üzere: 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den, 1 Ocak 2021 cuma günü 10.00'a kadar tüm girişler sınırlandırılacaktır. Yılbaşı gecesi; 4 bin 871 jandarma, 24 bin 298 polis, 4 bin 918 bekçi ve 160 sahil güvenlik mensubu olmak üzere, toplam 34 bin 247 arkadaşımız görevinin başında olacak. Yeni yılı, huzur ve güven ortamında karşılayabilmeniz için, görev yapacak bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.