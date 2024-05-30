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Son dakika | SİBERGÖZ-42 operasyonu | 1 milyar dolarlık haksız kazanç! Çok sayıda gözaltı var

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 30.05.2024 11:24
Son dakika haberi...Bakan Yerlikaya: Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 'SİBERGÖZ-42' operasyonları düzenlendi. 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı.
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