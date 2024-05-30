"Filistinliler çocuklarını bilerek bombalatıyor" diyen Azra Kohen yine İsrail'i akladı!

"Filistinliler çocuklarını bilerek bombalatıyor" diyen mazlum Gazze halkının 'yok olmasını' dileyen sözde yazar Azra Kohen önce "Ben Müslüman ailede büyüdüm" diyerek çark etti sonra da İsrail'in işlediği sistematik soykırımı süslü cümlelerle aklamaya yeltendi. Gazze ve Refah'ta bombalarla öldürülen çocukların 'sosyal medyada paylaşılmak' için öldüğünü savunan Kohen, "Çocukların öldürülmeleri kesinlikle gerçek ama bazıları İsrail hükümeti tarafından bazıları da o videoyu çekenler tarafından. Böyle bir gerçek var" dedi. Bilindiği üzere Kohen ailesi Yahudi kökenli. Azra Kohen'in İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin altında aile bağlarının olduğu aşikar.